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مدير أمن القاهرة يفاجئ خدمات تأمين الكنائس

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مدير أمن القاهرة يفاجئ خدمات تأمين الكنائس مدير أمن القاهرة يفاجئ خدمات تأمين الكنائس

التحرير

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قام اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، بجولة مفاجئة؛ لتفقد انتظام الخدمات الأمنية المعينة لتأمين كنائس العاصمة.

واطمأن مدير أمن القاهرة على تطبيق الخطط الأمنية التي تم اعتمادها لتوفير أقصى درجات التأمين لدور العبادة المسيحية، والتأكد من الحفاظ على منطقة خالية في محيط كل كنيسة كحرم آمن لها.

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وكلف مدير أمن القاهرة خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لمحيط الكنائس؛ لتحقيق أعلى درجات التأمين، بالإضافة إلى نشر الأقوال الأمنية، وقوات الانتشار السريع التي تجوب كافة أرجاء العاصمة، وفي كافة الشوارع والميادين، بما فيها محيط الكنائس، بالإضافة إلى تكليف خدمات البحث الجنائي، بتوسيع دائرة الاشتباه، وضبط كل ما قد يخل بالأمن العام، والاستعانة بمنظومة كاميرات المراقبة الموجودة بكافة الكنائس التي تشهد احتفالات.

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التحرير

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