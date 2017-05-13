ننشر أعداد مساجد الاعتكاف في المحافظات الكبرى خلال رمضان

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خصصت وزارة الأوقاف 3453 مسجدًا بالقاهرة والمحافظات للاعتكاف خلال شهر رمضان، وحصلت "التحرير " على أعداد المساجد المخصصة للاعتكاف فى جميع محافظات الجمهورية.

وتأتى محافظة الشرقية فى مقدمة المحافظات من حيث عدد مساجد الاعتكاف بمعدل 377 مسجدًا فى مختلف مناطق المحافظة، وتسجل محافظة كفر الشيخ المرتبة الثانية بـ 307 مسجدًا، ثم محافظة القاهرة بـ 218، والجيزة بـ258.

أما محافظة الإسكندرية فقد خصصت 212 مسجدًا، بينما فى محافظة البحيرة 166، وفى محافظة مرسى مطروح 32 مسجدًا.

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وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه لا مجال فى الاعتكاف هذا العام لغير أئمة الأوقاف والمصرح لهم بأداء الخطبة والدروس الدينية من خريجى الأزهر الشريف، وفى المساجد التى تحددها الوزارة للاعتكاف فى كل منطقة من خلال إدارات ومديريات الأوقاف، من خلال العديد من الضوابط.

وشدد الوزيرعلى ضرورة أن يكون الاعتكاف بالمسجد الجامع لا بالزوايا ولا بالمصليات، فالزوايا والمصليات تكون لأداء الصلوات الراتبة فقط، ولا مجال فيها لإقامة شعائر الجمعة والاعتكاف، موضحًا أن المسجد الذى لا تقام به الجمعة التى هى فرض لا يقام به الاعتكاف الذى هو سنة.

وتابع: "يجب أن يكون الاعتكاف تحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف أو واعظ من وعاظ الأزهر الشريف أو خطيب مصرح له من وزارة الأوقاف تصريحًا جديدًا لم يسبق إلغاؤه، وأن يكون المكان مناسبًا من الناحية الصحية ومن حيث التهوية وخدمة المعتكفين، بناء على تقرير يرفع من مدير الإدارة التابع لها المسجد لمدير المديرية، وأن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافيا المعروفين لإدارة المسجد، وأن يكون عددهم مناسبًا للمساحة التى يقام بها الاعتكاف والخدمات اللازمة للمعتكفين، ويقوم المشرف على الاعتكاف بتسجيل الراغبين فى الاعتكاف وفق سعة المكان قبل بداية الاعتكاف بأسبوع على الأقل".