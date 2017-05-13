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القوات المسلحة تداهم وكرًا تابعًا للعناصر التكفيرية بسيناء

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القوات المسلحة تداهم وكرًا تابعًا للعناصر التكفيرية بسيناء القوات المسلحة تداهم وكرًا تابعًا للعناصر التكفيرية بسيناء

التحرير

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قال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني واصلت توجيه ضرباتها القاصمة للبؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية بوسط سيناء.

وأوضح المتحدث، في بيان اليوم السبت، أن أعمال المداهمات التي تأتي استمرارًا لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابى وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية، أسفرت عن القبض على 3 أفراد مشتبه بهم في تنفيذ عمليات إرهابية، وإبطال عدد من العبوات الناسفة كانت معدة لاستهداف القوات على محاور التحرك.

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وأضاف أنه تم اكتشاف وكر تابع للعناصر التكفيرية عثر بداخله على عدد بندقيتين آليتين، قاذف أر.بى .جى، وكمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة، ونظارتي ميدان، وجهازي لاسلكيين، وشيكارتين تحتويان على مادة c4 شديدة الانفجار التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

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وأشار إلى أنه تم ضبط عربة ربع نقل وعدد 10 دراجات نارية ومخزن يحتوى على كمية من قطع غيار الدراجات النارية خاصة العناصر التكفيرية، واكتشاف وتدمير 9 مزارع للنباتات المخدرة تقدر مساحتها بنحو 3 أفدنة، بالإضافة إلى حرق 3 أطنان من المواد المخدرة المعدة للبيع.

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التحرير

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