وزير الآثار: اكتشافات عام 2017 رسالة من أجدادنا بعودة السياحة

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أعلن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، الكشف عن مجموعة من المومياوات تعود للعصور المتأخرة، وعدد من التوابيت الحجرية والفخارية بمنطقة تونا الجبل بمحافظة المنيا.

وأكد "العناني" أن الكشف هو الأول بالمنطقة منذ حفائر الدكتور سامي جبرة في الفترة من عام 1930 وحتي 1950 التي كشفت وقتها عن جبانة الطيور والحيوانات.

وأشار الوزير -خلال مؤتمر صحفي بحضور محافظ المنيا، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة وسفراء دول ألمانيا، صربيا، المجر، بلجيكا وأعضاء مجلس النواب- أن الكشف إضافة جديدة إلى مجموعة الاكتشافات الأثرية التي شهدتها البلاد مؤخرا، وآخرها مقبرة "أوسرحات" بمنطقة ذراع أبو النجا بمحافظة الأقصر.

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وقال الوزير إن الكشف لم يكتمل بعد، وما زال هناك الكثير، لافتا إلى أن جميع دول العالم تتابع الكشف، إذ إن الآثار هي قوة مصر الناعمة "نتمنى أن نصل إلى أكبر كشف عالمي.. عام 2017 أبرز أعوام الكشف الأثري في مصر، فكل بضعة أيام كنا نكتشف آثارا، وكأنها رسالة من أجدادنا لكي تعود قوة السياحة مرة أخرى".

وأوضح أنه تم الكشف عن بقايا تمثال مقطع إلى 50 قطعة، تم تجميعه وإعادة نصبه في معبد الأقصر بفضل جهود العاملين بالوزارة.