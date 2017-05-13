أخبار عاجلة

زيزو: الأداء الجمالي للأهلي غائب.. والحديث عن الإجهاد غير منطقي -
أهالي "فوه" بكفر الشيخ يترقبون وصول جثمان شهيد العريش -
القاهرة أبو ظبي: بطولة عام الخير في شهر الخير لصالح مستشفى مجدي يعقوب -
مساء dmc - حلقة السبت 13-5-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع الشيخ خالد الجندي" -
القاهرة أبوظبي: فقرة الأفضل مع الخطيب - السبت 13 مايو 2017 -
القاهرة أبو ظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 13 مايو 2017 -
القاهرة أبو ظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ نور الشربيني بطلة العالم في الإسكواش؟ -
وزير النقل يفاجئ مسؤولي محطة قطارات الأقصر بجولة تفقدية -
وزير المالية: هذه حقيقة تغيير شكل العملة ورفع الدعم عن المحروقات -
حسب الله: اختيار مجلس الدولة لمرشح واحد لا يُعد صداما مع البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وزير الآثار: اكتشافات عام 2017 رسالة من أجدادنا بعودة السياحة

Google+ Print
وزير الآثار: اكتشافات عام 2017 رسالة من أجدادنا بعودة السياحة وزير الآثار: اكتشافات عام 2017 رسالة من أجدادنا بعودة السياحة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، الكشف عن مجموعة من المومياوات تعود للعصور المتأخرة، وعدد من التوابيت الحجرية والفخارية بمنطقة تونا الجبل بمحافظة المنيا.

وأكد "العناني" أن الكشف هو الأول بالمنطقة منذ حفائر الدكتور سامي جبرة في الفترة من عام 1930 وحتي 1950 التي كشفت وقتها عن جبانة الطيور والحيوانات.

وأشار الوزير -خلال مؤتمر صحفي بحضور محافظ المنيا، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة وسفراء دول ألمانيا، صربيا، المجر، بلجيكا وأعضاء مجلس النواب- أن الكشف إضافة جديدة إلى مجموعة الاكتشافات الأثرية التي شهدتها البلاد مؤخرا، وآخرها مقبرة "أوسرحات" بمنطقة ذراع أبو النجا بمحافظة الأقصر.

شاهد أيضا

وقال الوزير إن الكشف لم يكتمل بعد، وما زال هناك الكثير، لافتا إلى أن جميع دول العالم تتابع الكشف، إذ إن الآثار هي قوة الناعمة "نتمنى أن نصل إلى أكبر كشف عالمي.. عام 2017 أبرز أعوام الكشف الأثري في مصر، فكل بضعة أيام كنا نكتشف آثارا، وكأنها رسالة من أجدادنا لكي تعود قوة السياحة مرة أخرى".

وأوضح أنه تم الكشف عن بقايا تمثال مقطع إلى 50 قطعة، تم تجميعه وإعادة نصبه في معبد الأقصر بفضل جهود العاملين بالوزارة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القاهرة أبو ظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 13 مايو 2017

القاهرة أبو ظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 13 مايو 2017

السفير المصري في وارسو يلتقي المجموعة البرلمانية المصرية البولندية

السفير المصري في وارسو يلتقي المجموعة البرلمانية المصرية البولندية

المصري في نصف نهائي الكأس بـ«فوز مثير» على إنبي

المصري في نصف نهائي الكأس بـ«فوز مثير» على إنبي

وزير الآثار: اكتشاف أول مقبرة آدمية بمصر الوسطى تحوي رسائل هامة

وزير الآثار: اكتشاف أول مقبرة آدمية بمصر الوسطى تحوي رسائل هامة