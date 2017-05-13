ننشر خطة الجامع الأزهر للعمل في رمضان

التحرير

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تستعد الأمة الإسلامية خلال الأيام المقبلة لاستقبال شهر رمضان المبارك، الأمر الذى يحتم على المؤسسات الدينية التكثيف من أنشطتها الدعوية، وفقا لما جرت عليه العادة.

الجامع الأزهر يعد أحد أكبر المؤسسات الدينية فى العالم الإسلامى.. يضع خطة دعوية لاستقبال شهر رمضان من كل عام نتيجة لكونه مقصدا لعشرات آلاف من المسلمين من كل ربوع العالم فى رمضان.

"التحرير" حصلت على خطة الجامع الأزهر فى رمضان، التى ركزت على إحياء الشعائر الدينية والدروس الدعوية ومختلف ورش العمل والمسابقات الرمضانية.

إقامة الشعائر:

صلاة التراويح من 8 إلى 20 ركعة برواية حفص عن عاصم وباقي الركعات برواية أخرى من الروايات الأخرى على أن تتم الختمة الأولى في السابع والعشرين من رمضان.

صلاة التهجد: تبدأ صلاة التهجد بالجامع الأزهر في رمضان هذا العام من ليلة الخامس من رمضان الساعة الثانية عشرة مساء، على أن يتم ختم القرآن في ليلة التاسع والعشرين منه وتكون القراءة برواية ورش عن نافع.

الدروس العلمية:

صلاة الظهر: أساتذة من جامعة الأزهر ولجنة الفتوى يقومون بشرح العديد من الموضوعات الدينية المتعلقة بالصيام.

الموضوعات: العشرة الأولى من رمضان فقه الصيام وفتاوي الصائمين، منتصف رمضان الطهارة ولصلاة، العشرة الأواخر أحكام الاعتكاف وصدقة الفطر وأحكام العيد.

صلاة العصر: شرح الأربعين الأزهرية ثم الإجابة على أسئلة الصائمين.

ورش عمل:

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ورش العمل عبارة عن خمس ورش رمضانية يدعى لها الخاصة والعامة يوم الجمعة، وستضاف فيها أساتذة من الكليات الشرعية وكليات الطب والصيدلة والتربية والآداب والإعلام، لمناقشة الموضوعات الآتية: الصيام والعمل، يوميات صائم، الصيام والامتحانات، الصيام والصحة، مفاهيم وسلوكيات خاطئة حول الاعتكاف والعيدين والصيام.

قوافل الرواق:

عبارة عن قوافل علمية ودعوية بالتنسيق بين الرواق ومراكز الشباب والأندية للالتقاء بالشباب في الليالي الرمضانية، ولا يزيد على 6 قوافل خلال الشهر، وتشتمل على الآتي:

قارئ من الناس لإمامة الناس في صلاة التراويح وتقديم بعض الابتهالات، أحد شباب العلماء لإلقاء الدروس الوعظية، أحد علماء الأزهر لشرح أحكام الصيام للرد على الفتاوى والاستفسارات، مسابقات رمضان وجوائز.

المسابقات الرمضانية:

المسابقة الأولى لحفظ القرآن وتجويده 4 مستويات: حفظ القرآن كاملا، ثلاثة أرباع القرآن، نصف القرآن، ربع القرآن.

مسابقات الحديث 4 مستويات: حفظ الصحيحين، حفظ صحيح البخاري، حفظ الأربعين النووية، حفظ رياض الصالحين.

مسابقات أندى الأصوات: أندى الأصوات للكبار وأندى الأصوات للصغار، وأندى الأصوات في الابتهالات للكبار والصغار.

المسابقات البحثية الكبرى:

يعلن عنها في غرة شعبان على أن تسلم البحوث في موعد غايته الأول من رمضان وتدفع للجنة التحكيم لمدة 10 أيام، ويتم مناقشة البحوث الفائزة بصورة معلنة مع التوصية بالطبع.

مسابقة أمير الشعراء لاختيار أفضل الموهوبين في الشعر العربي: مستوى الكبار ومستوى الأطفال.

مسابقة أفضل مداح في مدح سيد المرسلين.

مسابقة المتون العلمية.