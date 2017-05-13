بالصور.. استنفار أمني بالعاصمة.. ومدير الأمن يتفقد تأمين الكنائس

كتب فتحي عمر وسامح غيث:

قام اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، بتفقد الخدمات الأمنية بعدد من المناطق، بالإضافة للمرور على عدد من الكنائس بكافة قطاعات المديرية ومفاجأتها للتأكد من تطبيق الخطط الأمنية التي تم اعتمادها لتوفير أقصى درجات التأمين لدور العبادة المسيحية والتأكيد على الحفاظ على منطقة خالية في محيط كل كنيسة كحرم آمن لها.

وكلف عبد العال، خلال جولته، خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لتحقيق أعلى درجات التأمين بالإضافة لنشر الأقوال الأمنية وقوات الانتشار السريع، التي تجوب كافة أرجاء العاصمة وفي كافة الشوارع والميادين بالإضافة لمحيط الكنائس، كما تم تكليف خدمات البحث الجنائي، بتوسيع دائرة الاشتباه وضبط كل ما قد يخل بالأمن العام والاستعانة بمنظومة كاميرات المراقبة الموجودة بكافة الكنائس التي تشهد الاحتفالات.

جاء ذلك بناءً على توجيهات مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، باستنفار كافة الجهود لتحقيق أقصى درجات التأمين بالعاصمة.