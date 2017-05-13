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طلب إحاطة لوزير السياحة بشأن جدوى التعاقد مع شركة "JWT" المروجة لمصر

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طلب إحاطة لوزير السياحة بشأن جدوى التعاقد مع شركة "JWT" المروجة لمصر طلب إحاطة لوزير السياحة بشأن جدوى التعاقد مع شركة "JWT" المروجة لمصر

مصراوي Masrawy

وزير السياحة يحيى راشد

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال أحمد سميح، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إنه يعد طلب إحاطة لوزير السياحة يحيى راشد، ولرئيس هيئة تنشيط السياحة هشام الدميري، لمعرفة مدى الاستفادة من استمرار التعاقد مع شركة JWT في الوقت الحالي.

وأعلنت هيئة تنشيط السياحة في أغسطس 2015، عن التعاقد مع شركة العلاقات الدولية "جي دبليو تي" الترويج السياحي لمصر في 27 سوقًا سياحيًا لمدة 3 سنوات مقابل 68 مليون دولار.

وأوضح سميح لـ"مصراوي"، أن وزارة السياحة تعاقدت مع الشركة JWT لمدة ثلاث سنوات، قبل إنعقاد مجلس النواب، مضيفًا: "المجلس طلب عرض تقرير لنشاط الشركة خلال الفترة السابقة، وكان أبرز ما جاء في التقرير أن JWT تعاقد مع أكبر صفحات السوشيال ميديا للترويج للسياحة بشكل حديث".

وتابع سميح: "التعقد مع الشركة جاء في وقت يتيح لهم تقديم مبررات بين الحين والآخر بسبب الأحداث التي تمر بها دول العالم" -وفق قوله.

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