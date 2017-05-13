وزير الخارجية يتوجه غدا إلى العاصمة الأردنية عمان

القاهرة (أ ش أ)

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري صباح غد الأحد إلى العاصمة الأردنية عمان، لإجراء مشاورات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في بيان صحفي اليوم السبت - أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين حول مستجدات القضية الفلسطينية، وسبل دعم عملية السلام في الشرق الأوسط، لاسيما قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية في هذا الصدد، وجود توافق كامل في الرؤى بين الجانبين المصري والأردني بشأن أهمية دفع جهود التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية، وضرورة تشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات وصولا إلى الحل النهائي والعادل للقضية.