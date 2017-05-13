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بالصور.. محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

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مصراوي Masrawy

محافظ الشرقية يتفقد لجان الامتحانات (1)محافظ الشرقية يتفقد لجان الامتحانات (1)

محافظ الشرقية يتفقد لجان الامتحاناتمحافظ الشرقية يتفقد لجان الامتحانات

محافظ الشرقية يتفقد لجان الامتحانات (3)محافظ الشرقية يتفقد لجان الامتحانات (3)

محافظ الشرقية يتفقد لجان الامتحانات (4)محافظ الشرقية يتفقد لجان الامتحانات (4)

الشرقية – فاطمة الديب:

تفقد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، يرافقه هشام السنجري، وكيل مديرية التربية والتعليم، اليوم السبت، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، بمدرسة السادات الإعدادية بنين بمدينة الزقازيق؛ للاطمئنان على سير الامتحانات والتأكد من توفير الأجواء المناسبة للطلاب.

تفقد المحافظ مركز توزيع الأسئلة وتجميع الإجابة للدبلومات الفنية، ولجنة النظام والمراقبة لامتحان دبلوم المدارس الفنية التجارية "الشرقية – القليوبية – دمياط – الإسماعيلية – بورسعيد".

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية 107 آلاف و326 طالبًا وطالبة، موزعين على 638 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق دائرة المحافظة.

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