وزير الإسكان: بدء مشروع الصرف المعالج في ثلاث محافظات بتكلفة 550 مليون دولار

الدقهلية - رامي القناوي:

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الأسكان والمرافق، أن مشروع معالجة "الصرف الصحي بقرى الدلتا" سينفذه في ثلاث محافظات وهي: الشرقية، البحيرة، الدقهلية، بقرض من تمويل البنك الدولي بتكلفة إجمالية مقدارها 550 مليون دولار أمريكي.

وأضاف مدبولي، أن توجه الدولة في الوقت الحالي هو حل كافة مشكلات الصرف الصحي بأنحاء الجمهورية، لا سيما بالقرى المحرومة لرفع نسبة تغطية الخدمة.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الدقهلية، اليوم السبت، للدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق، والمهندس أسعد عالم المدير الإقليمي بالبنك الدولي، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتفقد المواقع التي بدأ العمل فيها.

من جانبه، قال المهندس عزت الصياد، رئيس شركة المياه والصرف الصحي بالدقهلية: "إن مشروع الصرف الصحي الممول من البنك الدولي بالدقهلية، يجري تنفيذه لإنهاء مشكلاته في 94 قرية و100 عزبة تابعة لها بنطاق المحافظة".

وأضاف أن المشروع يستهدف جوانب أخرى ترمي إلى ارتباط المواطنين بالمشروع لدعم مشاركتهم بتوفير الأراضي له.