توريد 249 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم السبت، أن كمية الأقماح المحلية الموردة للموسم الحالي، بلغت 249 ألفا و85 طنا و144 كيلو قمح، حتى الآن، لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، إلى أن صوامع مدينة الحسينية، استقبلت 15 ألفا و180 طنًا و150 كيلو قمح، واستقبلت شونة الحسينية 36 ألفا و915 طنا و597 كيلو، بينما استقبلت صوامع ههيا 46 ألفا و413 طنًا و170 كيلو، وصومعة بهنباي 1753 طنا و150 كيلو، ومضرب الزقازيق 6855 طنا و64 كيلو، وشونة مشتول السوق 2286 طنا و924 كيلو قمح.

وأوضح المحافظ، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لاستقبال الموسم الزراعي الحالي لتوريد القمح المحلي بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وأن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح، تبلغ 381 ألفا و492 فدانًا بإنتاجية تقترب من مليون طن.