التحقيق في تسريب نموذج إجابة امتحان الإنجليزية للصف الثاني الثانوي بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

بدأت لجنة من الشؤون القانونية والمتابعة بإدارة طما التعليمية شمال سوهاج، اليوم السبت، التحقيق فيما تردد عن تسريب نموذج إجابة امتحان مادة اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي، عقب ضبط طالب بمدرسة الشهيد الحسيني أبوضيف الثانوية العامة بنين يدعى "م. م. ع"، بحوزته هاتف محمول، عليه نموذج إجابة الامتحان، المقرر أداؤه اليوم.

وقال عبد الرحمن عطيفي، مدير إدارة طما التعليمية، إنه فور وصول معلومات له بواقعة التسريب، أرسل لجنة من المتابعة والشؤون القانونية بالإدارة إلى المدرسة، للتحقق من الواقعة وإثبات صحتها من عدمه.

وأضاف لـ"مصراوي" أن الهاتف المحمول الذي ضُبط بحوزة الطالب المذكور كان مُغلقاً، ولم يستخدمه وقت أداء الامتحان.

من جهته، نفى محمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، واقعة التسريب، مؤكدا لـ"مصراوي" أن نموذج الإجابة لا يُفتح إلا بعد انتهاء وقت الامتحان وخروج كافة الطلاب من اللجان، وأن نموذج الإجابة يكون في غرفة الحفظ بكنترول المدرسة، ولا يمكن لأي طالب الحصول على نسخة منه.