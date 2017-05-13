بالصور.. الفراشات تزين عرض عالمي لـ "فؤاد سركيس" بأسبوع الموضة اللبناني بالقاهرة

كتبت - هاجر حاتم:

أطلق مصمم الأزياء العالمي "فؤاد سركيس"مجموعته الجديدة للأزياء، وذلك بأسبوع الموضة اللبناني بالقاهرة، بفندق فيرمونت هيليوبليس.

وتميزت المجموعة بالتنوع والاختلاف فلم يعتمد ساركيس على شكل ستايل واحد للفساتين، من بينها فساتين الفراشات التي شكلت فئة من المجموعة، والتي اعتمد فيها "ساركيس" على أقمشة الشيفون والستان الخفيفة المزينة برسومات الفراشات، المستوحاة من الطبيعة.

أما عن الاكسسورات فاختار ساكريس قيراط الأذن ذو الحجم الكبير، مع ماكياج ناعم يبرز جمال العينين، وستايل الشعر الذي يعود للحقبة الرومانية والأوروبية القديمة.

شهد الحفل حضور العديد من نجوم الموضة والمجتمع والفن، من بينهم الفنانة فيفي عبده، المطربة مي حريري، الفنانة ساندي، الفنانة دارين حداد.