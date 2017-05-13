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وزراء مالية مجموعة السبع يتباحثون في الأمن الإلكتروني غداة الهجمات المعلوماتية

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وزراء مالية مجموعة السبع يتباحثون في الأمن الإلكتروني غداة الهجمات المعلوماتية وزراء مالية مجموعة السبع يتباحثون في الأمن الإلكتروني غداة الهجمات المعلوماتية

مصراوي Masrawy

القادة المشاركون في اجتماع مجموعة السبع في صورة تذ

 

باري، إيطاليا (أ ف ب)

ركز وزراء مالية مجموعة السبع اهتمامهم على مسألة الأمن الإلكتروني السبت في باري (جنوب شرق ايطاليا) وهو موضوع كان مدرجا على جدول اعمال الاجتماع عندما ضربت موجة من الهجمات المعلوماتية عشرات الدول.

وعلق وزير المالية الإيطالي بير كارلو بادوان السبت "نحن متفقون حول مواضيع عدة... من بينها مكافحة الجرائم الإلكترونية التي هي للأسف حديث الساعة".

من المقرر أن يعلن وزراء الدول السبع الأكثر ثراء في العالم تعزيز التعاون من أجل مكافحة القرصنة المعلوماتية إذ أن الولايات المتحدة وبريطانيا مكلفتان تشكيل خلية من أجل إعداد استراتيجية دولية للوقاية.

وكانت المخاطر التي تشكلها الهجمات المعلوماتية على اقتصادات والأنظمة المالية للدول السبع على جدول الاجتماع عندما استهدفت موجة من الهجمات الإلكترونية الإدارات والمؤسسات في مئة بلد تقريبا.

كما تباحث وزراء مالية مجموعة السبع طيلة يومين في ضرورة تعزيز نمو أكثر شمولية ومكافحة التهرب من الضرائب، ومن المفترض أن يختتموا اعمالهم بحلول ظهر السبت.

 

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