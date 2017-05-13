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محافظ الدقهلية لرؤساء لجان الامتحانات: هاتفكم "قديم" لا يتصل بالإنترنت

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مصراوي Masrawy

محافظ الدقهلية لرؤساء لجان الامتحانات هاتفكم قديم لا يتصل بالإنترنت (1)محافظ الدقهلية لرؤساء لجان الامتحانات هاتفكم قديم لا يتصل بالإنترنت (1)

محافظ الدقهلية لرؤساء لجان الامتحانات هاتفكم قديم لا يتصل بالإنترنت (2)محافظ الدقهلية لرؤساء لجان الامتحانات هاتفكم قديم لا يتصل بالإنترنت (2)

محافظ الدقهلية لرؤساء لجان الامتحانات هاتفكم قديم لا يتصل بالإنترنت (3)محافظ الدقهلية لرؤساء لجان الامتحانات هاتفكم قديم لا يتصل بالإنترنت (3)

الدقهلية- رامي القناوي:

تفقد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالمنصورة، واطمأن على إجراءات سير الامتحانات، وتوفير الجو النفسي الملائم للطلاب.

وأبدى الطلاب داخل اللجان سعادتهم بسهولة امتحان اللغة العربية، مؤكدين أنه في مستوى الطالب المتوسط.

وشدد المحافظ على منع وجود الهواتف المحمولة داخل اللجان، والاكتفاء بهاتف لرئيس اللجنة، من الموديلات القديمة، التي لا تحتوى على برامج الاتصال بالإنترنت.

ووجه محافظ الدقهلية، علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، بأهمية المتابعة الدقيقة لكافة مراحل الامتحان والتأمين التام لمركز الأسئلة والكنترولات، والمتابعة على مدار 24 ساعة من غرفة العمليات لمواجهة أي حالة طارئة.

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