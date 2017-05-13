لإعادة تأهيل "تونة الجبل".. بروتوكول تعاون بين "الآثار" وجامعتي القاهرة والمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

أعلن اللواء عصام الدين البديوي، محافظ المنيا، عن توقيع بروتوكول تعاون، الأسبوع المقبل مع وزارة الآثار وجامعتي القاهرة والمنيا لتأهيل منطقة تونة الجبل ووضعها على الخريطة السياحية.

وأكد البديوي، أن الاكتشاف الأثري الذي حققته بعثة كلية الآثار بجامعة القاهرة بمنطقة تونة الجبل، يكلّل جهود أناس كثيرين سابقين، منذ أن اكتشف الدكتور سامي جبرة، أستاذ كلية الآثار، الأنفاق، معلنًا إعادة وضع محافظة المنيا على الخريطة السياحية من تونة الجبل وخط سير العائلة المقدسة الذي تولته وزارة الآثار.