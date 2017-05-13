83 ألف طالب وطالبة يستعدون لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحيرة.. غدًا

البحيرة – أحمد نصرة:

يستعد 82 ألفًا و950 طالبًا وطالبة لبدء امتحان الفصل الدراسي الثاني، للشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة، والذي يبدأ غدًا الأحد بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويستمر لمدة خمسة أيام.

ويؤدي الطلاب الامتحانات أمام 520 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، ويشرف عليهم 520 رئيس لجنة، و520 مراقب أول، و1656 مراقبًا، و9674 ملاحظًا، و1839 معاونًا.

وأكد محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على استعداد المديرية بشكل تام للامتحانات هذا العام ووصلت الأسئلة، وكراسات الإجابة إلى مراكز التوزيع في الوقت المناسب، كما جرى التأكد من تأمين اللجان من خلال عقد بروتوكول مع مديرية الأمن.

وأشار سعد، إلى توفير عدد من الملاحظين الاحتياطين داخل كل إدارة تعليمية لتغطية اللجان، والتأكيد على رؤساء اللجان بعدم السماح بدخول أجهزة المحمول، وتوفير الإضاءة الكافية، والتهوية المناسبة طوال فترة الامتحان.