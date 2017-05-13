بالصور- ضبط راكبين يخفيان أمبولات منع الحمل وسط الطعام قبل سفرهما للسعودية

كتب- طه عبيد:

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولي، السبت، من ضبط محاولة لتهريب كمية من أمبولات علاجية خاصة بمنع الحمل، أخفاها راكبان لدى سفرهما إلى السعودية لبيعها هناك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وقالت مصادر أمنية بالمطار إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر طائرة مصر للطيران المتجهة الي جده، اشتبه أفراد إدارة تأمين الركاب في راكبين، وبتفتيشهما امام العميد زينهم الشورى مدير التامين بالمطار، عثر علي 526 أمبولا خاص بمنع الحمل مخبأة داخل عبوات حفظ المأكولات، لتضليل رجال التامين والسفر بالمضبوطات وبيعها بالسعودية .

أمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن المطار بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير محضرين للراكبين بعد إلغاء سفرهما.