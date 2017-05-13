عالم مصري يفوز بجائزة أفضل باحث عربي في جراحات الجلد

القاهرة- (أ ش أ):

فاز الدكتور محمد لطفي الساعي، الأستاذ المساعد بالمركز القومي للبحوث بجائزة الدكتور "سامي بن محمد الصقير" من قبل الجمعية السعودية لأمراض وجراحات الجلد كأفضل باحث عربي في مجال أمراض وجراحات الجلد تقديرا لإنجازاته العلمية.

وقال الدكتور محمد الساعى - لوكالة انباء الشرق الأوسط السبت - بأنه حصل على تلك الجائزة خلال انعقاد أعمال المؤتمر العالمي الرابع عشر للجمعية الذى عقد مؤخرا بالرياض، معربا عن سعادته بحصوله على تلك الجائزة ورفع اسم مصر فى جميع المحافل العلمية المتميزة.

وأوضح الساعي أن تلك الجائزة التقديرية تمنح للعلماء والباحثين المبدعين المتميزين في تخصص أمراض وجراحة الجلد، يحكمها ويشرف عليها نخبة من العلماء المتميزين في هذا التخصص للمفاضلة بين الأبحاث المقدمة واختيار الذين أثروا ببحوثهم تخصص الأمراض الجلدية وساهموا بالعناية بصحة الجلد والمساهمة الوطنية والإقليمية في تقديم الدراسات البحثية للأمراض المشهورة والأمراض المستوطنة في الوطن العربي.

والدكتور محمد لطفي الساعي فاز بالعديد من الجوائز منها جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية وجائزة الاتحاد الإفريقي في العلوم وجائزة الاتحاد الدولي للأمراض الجلدية ونال تكريمات عديدة من العديد من الجهات العلمية المختلفة.​