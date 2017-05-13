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تأجيل الاستئناف على عدم اختصاص "الأمور المستعجلة" بحل نقابة المحامين لـ 28 مايو

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تأجيل الاستئناف على عدم اختصاص "الأمور المستعجلة" بحل نقابة المحامين لـ 28 مايو تأجيل الاستئناف على عدم اختصاص "الأمور المستعجلة" بحل نقابة المحامين لـ 28 مايو

مصراوي Masrawy

نقابة المحامين

كتب- محمود السعيد:

قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم السبت، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من عضو بالجمعية العمومية لنقابة المحامين، على حكم محكمة أول درجة، بعدم الاختصاص في دعوى حل مجلس نقابة المحامين، وفرض الحراسة على النقابة لجلسة 28 مايو الجاري، لتقديم المستندات والمذكرات.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت بعدم الاختصاص في دعوى تطالب بحل مجلس نقابة المحامين، وفرض الحراسة على النقابة.

وطالبت الدعوى، التي أقامها عضو بالجمعية العمومية لنقابة المحامين، بحل مجلس نقابة المحامين، وفرض الحراسة على النقابة؛ استنادًا إلى وجود خطر على النقابة، مطالبًا بتكليفه وآخرين، تراهم المحكمة بإدارة النقابة، أو تعيين حراسة قضائية عليها، وفقًا لما ينص عليه القانون؛ لحين الانتهاء من انتخاب نقيب ومجلس جديدين.

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