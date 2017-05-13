ضبط 4 أطنان من مصنعات اللحوم مجهولة المصدر قبل ترويجها بأسواق القاهرة

القاهرة - (أ ش أ):

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط مدير ثلاجة لحوم، وبحوزته 4 أطنان من مصنعات اللحوم مجهولة المصدر، قبل ترويجها بأسواق منطقة عابدين.

كانت معلومات قد وردت إلى ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة بالقاهرة، أكدتها التحريات السرية، مفادها أن المدعو محمد ع.ع "56سنة مدير ثلاجة لحوم" الكائنة ب53 شارع السوق بباب اللوق، دائرة قسم شرطة عابدين، يحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وبتفتيش الثلاجة عثر بداخلها على كمية من مصنعات اللحوم مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بإجمالي 4 أطنان.

وبمواجهة مدير ثلاجة اللحوم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.