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خوانفران على رادار برشلونة وبايرن ميونيخ

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خوانفران على رادار برشلونة وبايرن ميونيخ خوانفران على رادار برشلونة وبايرن ميونيخ

التحرير

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أشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية، إلى اهتمام ناديي برشلونة وبايرن ميونيخ بالتعاقد مع مدافع أتلتيكو مدريد، خوانفران، البالغ من العمر (32 عامًا)، حيث يرغب الناديين في استغلال تجديد الروخيبلانكوس لعقود اللاعبيه الذين تخطوا حاجز الـ30 عامًا بعد عام.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن رغبة اللاعب هي مواصلة اللعب مع أتلتيكو والاعتزال فيه ولكن ينبغي على النادي الترحيب أولا بتلك الفكرة، فسياسية التجديد في أتلتيكو تربك حسابات خوانفران كما لا يمكنه تغيير تلك السياسة التي تطبق على جابي ومويا.

وينتهي عقد خوانفران الحالي في عام 2018، لذا سيكون بمقدوره الانتقال إلى أي نادٍ آخر بالمجان في شهر يناير المقبل في حال لم يجدد أتلتيكو تعاقده، وحينها ستكون وجهته المقبلة لبرشلونة للعب مكان سيرجيو روبرتو أو بايرن ميونيخ لتعويض إعتزال فيليب لام.

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وانضم خوانفران لصفوف أتلتيكو في عام 2011 من أجل تعويض رحيل سيماو، إلا أن دييجو سيميوني فضل الاعتماد عليه في مركز الظهير الأيمن إلى جانب ميراندا وجودين وفيليبي لويز ليشكل خط دفاعي ناري ساعد الفريق على التتويج بخمسة ألقاب هي الدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني والدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

وعلى الرغم من خوض خوانفران 35 مباراة في المواسم الأربعة الماضي في الدوري الإسباني، إلا أنه خاض هذا الموسم 23 مباراة فقط بسبب الإصابات كسبب أول وبسبب مشاركة شيمي فرساليكو المنافس الأبرز له في مركزه والذي يهدد استمراره مع الفريق.

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التحرير

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