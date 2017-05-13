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بالصور.. نجمات بفساتين عالمية بحفل "الموريكس" وإطلالة جريئة لسيرين عبد النور

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مصراوي Masrawy

سيرين عبد النور بإطلالة جريئةسيرين عبد النور بإطلالة جريئة

نانسي عجرمنانسي عجرم

كندا علوش وزوجها عمرو يوسفكندا علوش وزوجها عمرو يوسف

نانسي عجرم بإطلالة من توقيع إيلي صعبنانسي عجرم بإطلالة من توقيع إيلي صعب

إطلالة جريئة لسيرين عبد النورإطلالة جريئة لسيرين عبد النور

ماجي بو غصن بفستان أسود قصيرماجي بو غصن بفستان أسود قصير

منى زكي بإطلالة بنفسجية بتوقيع مرمر حليممنى زكي بإطلالة بنفسجية بتوقيع مرمر حليم

الليدي مادونا بفستان أوف وايت لامعالليدي مادونا بفستان أوف وايت لامع

نانسي عجرم بفستان من إيلي صعب وزوجهانانسي عجرم بفستان من إيلي صعب وزوجها

نادين نسيب نجيم بفستان من توقيع زهير مرادنادين نسيب نجيم بفستان من توقيع زهير مراد

عبد الوهاب بفستان نيكولا جبرانشيرين عبد الوهاب بفستان نيكولا جبران

شيرين عبد الوهاب بفستان نيكولا جبرانشيرين عبد الوهاب بفستان نيكولا جبران

كندا علوش بفستان أسود وعمرو يوسفكندا علوش بفستان أسود وعمرو يوسف

النجمات يتألق بفساتين عالمية بحفل "الموريكس" وإطلالة جريئة لسيرين عبد النورالنجمات يتألق بفساتين عالمية بحفل

كتبت- هاجر حاتم:

أقيم أمس حفل توزيع جوائز الموريكس دور في نسخته الـ 17 في لبنان، بحضور الكثير من نجوم العالم والوطن العربي.

وتألقت النجمات بفساتين بتوقيع أشهر المصممين العالميين، حيث ارتدت الفنانة نادين نسيب نجيم فستان أخضر لامع من توقيع العالمي زهير مراد، بينما ارتدت الفنانة نانسي عجرم فستان أزرق ذو كتف واحد من توقيع إيلي صعب.

وكذك ظهرت شيرين بفستان روز ذو ذيل بسيط من توقيع نيكولا جبران، وارتدت منى زكي فستان بنفسجي اللون بالتول الشفاف من توقيع مصممة الأزرياء مرمر حليم.

أما عن سيرين عبد النور فقد لفتت الأنظار بإطلالة جريئة بارتدائها "jumpsuit" من الأسود الشفاف، من توقيع المصمم العالمي زهير مراد.

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