بالصور.. نجمات بفساتين عالمية بحفل "الموريكس" وإطلالة جريئة لسيرين عبد النور

كتبت- هاجر حاتم:

أقيم أمس حفل توزيع جوائز الموريكس دور في نسخته الـ 17 في لبنان، بحضور الكثير من نجوم العالم والوطن العربي.

وتألقت النجمات بفساتين بتوقيع أشهر المصممين العالميين، حيث ارتدت الفنانة نادين نسيب نجيم فستان أخضر لامع من توقيع العالمي زهير مراد، بينما ارتدت الفنانة نانسي عجرم فستان أزرق ذو كتف واحد من توقيع إيلي صعب.

وكذك ظهرت شيرين بفستان روز ذو ذيل بسيط من توقيع نيكولا جبران، وارتدت منى زكي فستان بنفسجي اللون بالتول الشفاف من توقيع مصممة الأزرياء مرمر حليم.

أما عن سيرين عبد النور فقد لفتت الأنظار بإطلالة جريئة بارتدائها "jumpsuit" من الأسود الشفاف، من توقيع المصمم العالمي زهير مراد.