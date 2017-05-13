بالصور.. نجمات بفساتين عالمية بحفل "الموريكس" وإطلالة جريئة لسيرين عبد النور
سيرين عبد النور بإطلالة جريئة
نانسي عجرم
كندا علوش وزوجها عمرو يوسف
نانسي عجرم بإطلالة من توقيع إيلي صعب
إطلالة جريئة لسيرين عبد النور
ماجي بو غصن بفستان أسود قصير
منى زكي بإطلالة بنفسجية بتوقيع مرمر حليم
الليدي مادونا بفستان أوف وايت لامع
نانسي عجرم بفستان من إيلي صعب وزوجها
نادين نسيب نجيم بفستان من توقيع زهير مراد
شيرين عبد الوهاب بفستان نيكولا جبران
شيرين عبد الوهاب بفستان نيكولا جبران
كندا علوش بفستان أسود وعمرو يوسف
النجمات يتألق بفساتين عالمية بحفل "الموريكس" وإطلالة جريئة لسيرين عبد النور
كتبت- هاجر حاتم:
أقيم أمس حفل توزيع جوائز الموريكس دور في نسخته الـ 17 في لبنان، بحضور الكثير من نجوم العالم والوطن العربي.
وتألقت النجمات بفساتين بتوقيع أشهر المصممين العالميين، حيث ارتدت الفنانة نادين نسيب نجيم فستان أخضر لامع من توقيع العالمي زهير مراد، بينما ارتدت الفنانة نانسي عجرم فستان أزرق ذو كتف واحد من توقيع إيلي صعب.
وكذك ظهرت شيرين بفستان روز ذو ذيل بسيط من توقيع نيكولا جبران، وارتدت منى زكي فستان بنفسجي اللون بالتول الشفاف من توقيع مصممة الأزرياء مرمر حليم.
أما عن سيرين عبد النور فقد لفتت الأنظار بإطلالة جريئة بارتدائها "jumpsuit" من الأسود الشفاف، من توقيع المصمم العالمي زهير مراد.
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