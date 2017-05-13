ميليشيا: انفجار بطرابلس وقع بمقر كتيبة الدبابات

طرابلس (أ ش أ)

ذكرت ميليشيا "عبد الغني الككلي" الشهير بغنيوة بطرابلس ، إن الانفجار الذي شهدتها غابة النصر وسط العاصمة الليبية طرابلس وهز سكون ليلها وقع في "مقر كتيبة الدبابات والمتمركزة داخل الغابة"، سببه ما وصفته بـ"تسلل مخربين إلى مقر الكتيبة وتفخيخ الاليات العسكرية وهو ما نتج عنه وفاة عنصر وإصابة عضوين من هيئة السلامة الوطنية واعطاب دبابة وعربة نقل جنود".

ونفت الميليشيا، في بيان لها، تعرض المقر للقصف أو دخول المنطقة في اشتباكات وعمليات عسكرية".

ونعت الميليشيا ،مقتل أحد عناصرها ويدعى "ناصر الفضفاضي" خلال العملية التي تعرض لها مقر القوة فجر اليوم في بوسليم بالعاصمة طرابلس.