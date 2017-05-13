الدفاع الروسية: 11 خرقا محدودا للهدنة السورية

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن رصد 11 خرقا محدودا لوقف إطلاق النار بمحافظات دمشق وحماة وحمص واللاذقية وإدلب ودرعا، تمثلت في "رمايات بطريقة عشوائية من الأسلحة التقليدية في مناطق تحت سيطرة تنظيمات جبهة النصرة وداعش الإرهابية.

وذكرت الوزارة، في بيان لها وفقا لقناة "روسيا اليوم" السبت، أن الجانبين الروسي والتركي للجنة المشتركة التي ترصد نظام وقف إطلاق النار، سجلا 11 انتهاكا محدودا في الأربع محافظات.

وأشار أن مجموعات المراقبة على نظام وقف إطلاق النار في مناطق تخفيف التوتر بسوريا وصفت الوضع هناك بالمستقر، مؤكدة أن هذا التقييم يشاطره جميع الأطراف المتنازعة.

ولفت البيان إلى استمرار المباحثات مع قادة فصائل المعارضة المسلحة بشأن انضمامها إلى نظام وقف الأعمال القتالية في محافظات حلب ودمشق وحماة وحمص والقنيطرة.

ويبلغ عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها تنفيذ شروط وقف إطلاق النار 218 فصيلا حاليا، في حين أن 1495 مدينة وبلدة سورية انضمت إلى نظام وقف النار حتى الآن.