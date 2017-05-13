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مقتل وإصابة 25 حوثيا في غارات لقوات التحالف باليمن

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مقتل وإصابة 25 حوثيا في غارات لقوات التحالف باليمن مقتل وإصابة 25 حوثيا في غارات لقوات التحالف باليمن

مصراوي Masrawy

غارات لقوات التحالف

صنعاء (أ ش أ)

لقي 8 من ميليشيات الحوثي والرئيس اليمني المخلوع صالح، بينهم القيادي حمزة محمد عبد الله المداني مصرعهم، فيما أصيب 11 آخرون في قصف لمقاتلات التحالف العربي استهدف تجمعاتهم بين مديريتي المخا والخوخة باليمن.

وأضافت مصادر ميدانية يمنية، حسبما نقلت قناة (العربية الحدث) اليوم السبت، أن مقاتلات التحالف شنت 4 غارات على تجمعات وجيوب الحوثيين وصالح في معسكر خالد ومنطقة الهاملي شرق موزع؛ أدت إلى مقتل 6 منهم.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الشرعية اليمنية شنت هجوما واسعا على مواقع الميليشيات شمال معسكر خالد ومنطقة الهاملي، وتمكنت من تحرير العديد من المواقع الجبلية.

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