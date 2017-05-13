بالصور- وزير الصحة: 6 مليون جنيه حرمتنا من إنشاء معمل تشريح في الماضي

كتب - أحمد جمعة:

تصوير - نادر نبيل:

قال الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، إن "معمل التشريح كان حلما للأطباء خاصة من جيلي لكنه تحقق بعد سن الستين".

وأشار وزير الصحة في كلمته ببدء التشغيل التجريبي لمعمل التشريح بالمعهد القومي للتدريب بالعباسية، إلى أن المعمل تكلف 6 مليون جنيه وتم إنشائه في 6 أشهر.

وأضاف راضي: "التكلفة 6 مليون جنيه حرمت البلد من هذا المعمل بهذا الشكل. الإمكانيات كانت ضعيفة وسعينا لإنجاز هذا المعمل لخدمة الأطباء".

وأعلن راضي، بدء التشغيل التجريبي لمعمل التشريح للتدريب على المهارات الجراحية بالمركز القومي للتدريب بالعباسية اليوم السبت.

وحضر التشغيل التجريبي رئيس جامعة عين شمس، وعميد كلية طب الأزهر بنين، وعميد كلية طب الأزهر بنات، ورئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، ورؤساء جمعيات علمية.

وقال الدكتور أسامة الشاذلي، مدير المعهد القومي للتدريب، إنه يتم اليوم بدء التشغيل التجريبي، للمعمل التشريحى، للتدريب على المهارات الجراحية، وهي نوعية من المعامل التي يتم تدريب الأطباء فيها بتقنية متطورة على عينات تشريحية تشبه الوضع الحقيقى الذي يتم في العمليات، مثل منظار الركبة، والعينة تشريحية.

وأضاف الشاذلي في تصريحات لمصراوي، أن ما يميز هذا المعمل أنه هو الأكبر من حيث عدد المحطات والتي بلغ عددها ١٢ محطة، والأحدث على صعيد الأجهزة، ولا يوجد ما يماثله فى الدول العربية سوى في معمل جامعة الشارقة، والذي يضم ٩ محطات فقط، يمكن استخدام هذا فى جراحات المفاصل، جراحات دقيقة، وجراحات الأنف والأذن والحنجرة، وجراحات المنظار، وجراحات القلب، وطب النساء.