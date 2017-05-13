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"الداخلية": مقتل تاجري هيروين في مدينة بدر بعد تبادل لإطلاق الرصاص - (صور)

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"الداخلية": مقتل تاجري هيروين في مدينة بدر بعد تبادل لإطلاق الرصاص - (صور) "الداخلية": مقتل تاجري هيروين في مدينة بدر بعد تبادل لإطلاق الرصاص - (صور)

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران وفتحي عمر:

لقى اثنين من العناصر الخطرة لتجارة المخدرات مصرعهما في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، المتاخمة للطريق الإقليمي بؤرة للإتجار بالهيروين، وأمر اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع القاهرة بإخطار النيابة العامة للتحقيق.

وقالت مدرية أمن القاهرة في بيان لها اليوم السبت، أنه وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات مفادها أن سليم سالم، عاطل، خالد سالمان، عاطل؛ يتخذان من المنطقة الجبلية المتاخمة للطريق الإقليمي بنطاق دائرة قسم شرطة بدر مكانًا للاتجار بالمواد المخدرة "هيروين"، وترويجها على المترددين عليهما، وبحيازتهما أسلحة نارية ثقيلة لحمايتهم.

وأضاف البيان، أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية بالمكان، وفور وصول المأذون بضبطهما مستقلين دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، واستشعارهما بالقوات قاما بإطلاق النيران تجاههم فبادلتهم القوات إطلاق النيران.

أسفرت عن إصابتهما بطلقات نارية بجميع أنحاء الجسم، والتي أودت بحياتهما، وضبط بحوزتهما بندقية آلي غربي عيار 7.62×51مم، وعدد 18 طلقة من ذات العيار، بندقية خرطوش عيار 16مم، طلقة من ذات العيار، كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 1.500 كيلو جرام ، 4 هاتف محمول ،صاعق كهربائي، ميزان حساس ، مبلغ مالي 1500 جنيه.

وجاري تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

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مصراوي Masrawy

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