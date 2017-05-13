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بمشاركة 25 فريقًا.. انطلاق بطولة الجمهورية لصيد الأسماك بالغردقة

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بطولة الجمهورية لصيد الأسماك (2)بطولة الجمهورية لصيد الأسماك (2)

بطولة الجمهورية لصيد الأسماك (3)بطولة الجمهورية لصيد الأسماك (3)

بطولة الجمهورية لصيد الأسماك (4)بطولة الجمهورية لصيد الأسماك (4)

بطولة الجمهورية لصيد الأسماك (5)بطولة الجمهورية لصيد الأسماك (5)

بطولة الجمهورية لصيد الأسماك (6)بطولة الجمهورية لصيد الأسماك (6)

البحر الأحمر - أحمد عوض:

انطلقت، صباح اليوم السبت، بطولة الجمهورية لرياضة صيد الأسماك بنادي الرياضيات البحرية في مدينة الغردقة، في إطار تنشيط السياحة بمحافظة البحر الأحمر بكافة أشكالها.

وتستمر فعاليات البطولة 6 أيام، بمشاركة أكثر من 150 لاعبًا في 25 فريقًا من الأندية التابعة للاتحاد منها: "هليوبوليس – اليخت – صيد الدقي – يخت الإسكندرية – صيد الإسكندرية – جمارك الإسكندرية - المعادي – 6 أكتوبر – الشمس – المقطم – السويس للرياضات البحرية – المنصورة – شرم الشيخ – الجونة – مطاوي بالمنيا- وادى دجلة".

وقال محمد قداح، رئيس الاتحاد المصري لصيد الأسماك، في تصريحات صحفية: "إن البطولة تهدف لتنشيط السياحة الرياضية والترفيهية وخلق روح المنافسة بين المشاركين".

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