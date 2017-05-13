بمشاركة 25 فريقًا.. انطلاق بطولة الجمهورية لصيد الأسماك بالغردقة

البحر الأحمر - أحمد عوض:

انطلقت، صباح اليوم السبت، بطولة الجمهورية لرياضة صيد الأسماك بنادي الرياضيات البحرية في مدينة الغردقة، في إطار تنشيط السياحة بمحافظة البحر الأحمر بكافة أشكالها.

وتستمر فعاليات البطولة 6 أيام، بمشاركة أكثر من 150 لاعبًا في 25 فريقًا من الأندية التابعة للاتحاد منها: "هليوبوليس – اليخت – صيد الدقي – يخت الإسكندرية – صيد الإسكندرية – جمارك الإسكندرية - المعادي – 6 أكتوبر – الشمس – المقطم – السويس للرياضات البحرية – المنصورة – شرم الشيخ – الجونة – مطاوي بالمنيا- وادى دجلة".

وقال محمد قداح، رئيس الاتحاد المصري لصيد الأسماك، في تصريحات صحفية: "إن البطولة تهدف لتنشيط السياحة الرياضية والترفيهية وخلق روح المنافسة بين المشاركين".