بمشاركة 25 فريقًا.. انطلاق بطولة الجمهورية لصيد الأسماك بالغردقة
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بطولة الجمهورية لصيد الأسماك (3)
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البحر الأحمر - أحمد عوض:
انطلقت، صباح اليوم السبت، بطولة الجمهورية لرياضة صيد الأسماك بنادي الرياضيات البحرية في مدينة الغردقة، في إطار تنشيط السياحة بمحافظة البحر الأحمر بكافة أشكالها.
وتستمر فعاليات البطولة 6 أيام، بمشاركة أكثر من 150 لاعبًا في 25 فريقًا من الأندية التابعة للاتحاد منها: "هليوبوليس – اليخت – صيد الدقي – يخت الإسكندرية – صيد الإسكندرية – جمارك الإسكندرية - المعادي – 6 أكتوبر – الشمس – المقطم – السويس للرياضات البحرية – المنصورة – شرم الشيخ – الجونة – مطاوي بالمنيا- وادى دجلة".
وقال محمد قداح، رئيس الاتحاد المصري لصيد الأسماك، في تصريحات صحفية: "إن البطولة تهدف لتنشيط السياحة الرياضية والترفيهية وخلق روح المنافسة بين المشاركين".
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