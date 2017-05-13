أخبار عاجلة

أهالي "فوه" بكفر الشيخ يترقبون وصول جثمان شهيد العريش -
القاهرة أبو ظبي: بطولة عام الخير في شهر الخير لصالح مستشفى مجدي يعقوب -
مساء dmc - حلقة السبت 13-5-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع الشيخ خالد الجندي" -
القاهرة أبوظبي: فقرة الأفضل مع الخطيب - السبت 13 مايو 2017 -
القاهرة أبو ظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 13 مايو 2017 -
القاهرة أبو ظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ نور الشربيني بطلة العالم في الإسكواش؟ -
وزير النقل يفاجئ مسؤولي محطة قطارات الأقصر بجولة تفقدية -
وزير المالية: هذه حقيقة تغيير شكل العملة ورفع الدعم عن المحروقات -
حسب الله: اختيار مجلس الدولة لمرشح واحد لا يُعد صداما مع البرلمان -
«صحة القليوبية» ترفع حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة أمراض الصيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

يفتتحه السيسي غدا.. اللقطات الأولى لمحور جرجا في سوهاج

Google+ Print
يفتتحه السيسي غدا.. اللقطات الأولى لمحور جرجا في سوهاج يفتتحه السيسي غدا.. اللقطات الأولى لمحور جرجا في سوهاج

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يفتتح الرئيس عبد الفتاح ، غدا الأحد، محور كوبري جرجا العلوي أعلى نهر النيل بسوهاج، بتكلفة نصف مليار جنيه لربط الطريق الصحراوي الشرقي بالغربي.

5

وقال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إنه تم البدء في إنشاء الكوبري عام 2009 بطول 10 كيلو مترات، وعرض 21 مترا "طريق حر بدون تقاطعات"، كما يوجد به أطول فتحه ملاحية بطول 130 مترا لمرور البواخر السياحية والعبارات في الاتجاهين من تنفيذ شركة المقاولون العرب حيث تم تكليف 700 مهندس وعامل لتصميمه طبقا للمواصفات.

6

وأضاف "عبد المنعم"، أن المشروع يعد نقلة اقتصادية كبيرة حيث سيسهم في عمليات التبادل التجاري بين مراكز الجنوب التجارية، وسيقضي على الزحام وتكدس السيارات بمدينتي جرجا ودار السلام، ويخدم نحو مليون مواطن.

شاهد أيضا

7

وتم إنشاء 5 أنفاق و4 كباري لتسهيل مرور الأهالي، وتوفير رحلة سفر ما يقرب من 100 كم كان يتكبدها المواطنون للوصول لأحد الجانبين.

10
 

ودفعت مديرية أمن سوهاج برئاسة اللواء مصطفى مقبل، بتعزيزات أمنية لمتابعة الحالة الأمنية بممحيط الكوبري؛ لتأمين المنطقة بالكامل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| «السيسي» يستجيب لمبادرة خيري رمضان لتطوير العشوائيات

فيديو| «السيسي» يستجيب لمبادرة خيري رمضان لتطوير العشوائيات

عبر "فيديو كونفرانس".. السيسي يفتتح غدًا محطة قطارات أسوان

عبر "فيديو كونفرانس".. السيسي يفتتح غدًا محطة قطارات أسوان

نشرة مصراوي: السيسي يلتقي حفتر.. الزعيم في البرلمان.. والأزهر يعد مشروعا لمكافحة العنف

نشرة مصراوي: السيسي يلتقي حفتر.. الزعيم في البرلمان.. والأزهر يعد مشروعا لمكافحة العنف

نشرة مصراوي: السيسي يلتقي حفتر.. عادل إمام في البرلمان.. والأزهر يعد مشروعا لمكافحة العنف

نشرة مصراوي: السيسي يلتقي حفتر.. عادل إمام في البرلمان.. والأزهر يعد مشروعا لمكافحة العنف