يفتتحه السيسي غدا.. اللقطات الأولى لمحور جرجا في سوهاج

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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا الأحد، محور كوبري جرجا العلوي أعلى نهر النيل بسوهاج، بتكلفة نصف مليار جنيه لربط الطريق الصحراوي الشرقي بالغربي.

وقال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إنه تم البدء في إنشاء الكوبري عام 2009 بطول 10 كيلو مترات، وعرض 21 مترا "طريق حر بدون تقاطعات"، كما يوجد به أطول فتحه ملاحية بطول 130 مترا لمرور البواخر السياحية والعبارات في الاتجاهين من تنفيذ شركة المقاولون العرب حيث تم تكليف 700 مهندس وعامل لتصميمه طبقا للمواصفات.

وأضاف "عبد المنعم"، أن المشروع يعد نقلة اقتصادية كبيرة حيث سيسهم في عمليات التبادل التجاري بين مراكز الجنوب التجارية، وسيقضي على الزحام وتكدس السيارات بمدينتي جرجا ودار السلام، ويخدم نحو مليون مواطن.

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وتم إنشاء 5 أنفاق و4 كباري لتسهيل مرور الأهالي، وتوفير رحلة سفر ما يقرب من 100 كم كان يتكبدها المواطنون للوصول لأحد الجانبين.





ودفعت مديرية أمن سوهاج برئاسة اللواء مصطفى مقبل، بتعزيزات أمنية لمتابعة الحالة الأمنية بممحيط الكوبري؛ لتأمين المنطقة بالكامل.