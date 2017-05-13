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«الإسكان»: 550 مليون دولار من البنك الدولي لمشروعات الصرف في 3 محافظات

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«الإسكان»: 550 مليون دولار من البنك الدولي لمشروعات الصرف في 3 محافظات «الإسكان»: 550 مليون دولار من البنك الدولي لمشروعات الصرف في 3 محافظات

التحرير

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استعرض الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق، ونائب رئيس الوحدة المسئولة عن إدارة مشروع برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، والقائم على النتائج "P for R"، وذلك خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي، لمحافظة الدقهلية، لتفقد مشروعات الصرف الصحى التى يجري تنفيذها ضمن المشروع.

أشار إسماعيل إلى أن المشروع يهدف إلى مد خدمة الصرف الصحي للقرى المُلوثة لترعة السلام وفرع رشيد بقيمة 550 مليون دولار، بعدد 155 قرية موزعة على 3 محافظات "البحيرة والدقهلية والشرقية" كمرحلة أولى، حيث يخدم المشروع حوالي 833 ألف نسمة في القرى بالمناطق التي تعاني من درجات عالية من التلوث، وفي المناطق النائية، حيث سيتم تنفيذ 167 ألف وصلة منزلية لخدمة حوالي 833 ألف نسمة.

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وأوضح أنه تم إنشاء وحدة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإدارة البرنامج القومى للصرف الصحى للقرى المصرية (PMU) وذلك من أجل التغلب على مشكلات تنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنح والقروض، والتأكيد على جودة التنفيذ للمشروعات، كما تم أيضًا إنشاء وحدات فرعية لإدارة المشروع بشركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات التي سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج بها، حيث تتولى هذه الشركات المسئولية فى تقديم وتحسين خدمات الصرف الصحى على المستوى المحلى للمواطنين بكل محافظة.

وقال: "إن آلية تنفيذ المشروع تعد نموذجا فريدا يتم تطبيقه لأول مرة في جمهورية العربية، حيث يتم صرف التمويل طبقًا لتحقيق النتائج (Program for Result) ويعتمد ذلك على تنفيذ عدد الوصلات المنزلية المُحددة بالبرنامج، كما يعمل البرنامج على دعم وتطوير النظام المؤسسي الخاص بقطاع مرافق المياه والصرف الصحي، لتحقيق الإدارة المستدامة لمنظومة الصرف الصحي".

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