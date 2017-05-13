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إسماعيل يلتقي وزيري التموين والزراعة لبحث استعدادات رمضان

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إسماعيل يلتقي وزيري التموين والزراعة لبحث استعدادات رمضان إسماعيل يلتقي وزيري التموين والزراعة لبحث استعدادات رمضان

التحرير

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التقى اليوم السبت، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، كلا من: الدكتور علي المصيلحي وزير ، والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة.

تناول الاجتماع بحث آخر الاستعدادات لشهر رمضان، واطمأن رئيس الوزراء على مدى توافر السلع الأساسية واللحوم فى الأسواق، بجانب العمل على منع محاولات الاحتكار.

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وكان وزير التموين، قد أعلن توافر كل السلع خلال شهر رمضان، واستعداد لطرحها بأسعار مخفضة عبر منافذ شركات المجمعات التابعة للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية والمنافذ المتنقلة، وضخ أكثر من ‏‏15 ألف طن لحوم حية ومجمدة وكميات كبيرة من الدواجن و850 ألف كارتونة زيت طعام، ‏والعديد من السلع والعصائر التى يقبل عليها المستهلكون.

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التحرير

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