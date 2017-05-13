إسماعيل يلتقي وزيري التموين والزراعة لبحث استعدادات رمضان

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التقى اليوم السبت، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، كلا من: الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة.

تناول الاجتماع بحث آخر الاستعدادات لشهر رمضان، واطمأن رئيس الوزراء على مدى توافر السلع الأساسية واللحوم فى الأسواق، بجانب العمل على منع محاولات الاحتكار.

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وكان وزير التموين، قد أعلن توافر كل السلع خلال شهر رمضان، واستعداد الحكومة لطرحها بأسعار مخفضة عبر منافذ شركات المجمعات التابعة للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية والمنافذ المتنقلة، وضخ أكثر من ‏‏15 ألف طن لحوم حية ومجمدة وكميات كبيرة من الدواجن و850 ألف كارتونة زيت طعام، ‏والعديد من السلع والعصائر التى يقبل عليها المستهلكون.