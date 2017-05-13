مصر تدين بأشد العبارات حادث القطيف الإرهابي

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أدانت مصر بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس بحي المسورة بمحافظة القطيف السعودية، وأسفر عن وفاة شخصين وإصابة عشرة آخرين، من بينهم أربعة من قوات الأمن السعودية، وأعربت عن خالص تعازيها -حكومة وشعبًا- لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان أصدرته اليوم، تضامن مصر ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة الإرهاب والتطرف الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ودعمها لكل ما تتخذه السعودية من إجراءات لوأد مخططات التنظيمات والخلايا الإرهابية حماية لأمنها وحفاظًا على سلامة مواطنيها.

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وجدد البيان التأكيد على موقف مصر القائم على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب، مشددا على أهمية إيجاد رؤية شاملة لوقف انتشار هذه الظاهرة التي تتنافى مع كل المبادئ الإنسانية، والحد من قدرتها على جذب عناصر جديدة، وتجفيف منابع تمويلها.