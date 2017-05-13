«طب الأزهر» ترفض مقترح استحداث وظيفة «مقيم العلاج الطبيعي»

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رفضت كلية الطب بجامعة الأزهر "بنين" مقترح المجلس الأعلى للجامعات الخاص باستحداث وظيفة مقيم علاج طبيعى، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى الخلط بينه وبين الطبيب المقيم.

وأوضحت عبر خطابها المُرسل الى الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء أنه تم عرض المقترح على مجلس الكلية فى مارس الماضي ووافق المجلس على قرار نقابة الأطباء وتطبيق اللوائح الخاصة بكليات الطب وعدم الخلط بينها، حيث انتهى قرار النقابة إلى عدم قبول المقترح حتى لا يتم الالتباس مع وظائف "الأطباء المقيمين"، حيث إن مسمى "مقيم" مرتبط بالهيكل الوظيفى للأطباء.

سبق أن خاطب المجلس الأعلى للجامعات جميع كليات الطب الموجود بها مستشفيات جامعية لاستطلاع آرائهم بخصوص مقترح استحداث وظيفة "مقيم علاج طبيعى".

كما خاطبت النقابة العامة للأطباء كلية الطب "بنين" بجامعة الأزهر للتأكيد على رفض مجلس النقابة هذا المقترح وطالبت بعرض الأمر على مجلس الكلية لاتخاذ ما يرونه مناسبًا، وتمت الموافقة على قرار النقابة.