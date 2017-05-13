برلمانية تقترح تغيير شكل الجنيه لمواجهة الأزمة الاقتصادية

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اقترحت النائبة نادية هنري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن يتم تغيير شكل العملة المصرية، كأحد الحلول المتاحة للازمة الاقتصادية الحالية.

وقالت في تصريح صحفي، إنه يجب الإسراع في البدء بتغيير شكل العملة المصرية لإجبار مئات المليارات من الجنيهات على دخولها وإيداعها في البنوك ومنع السحب منها إلا بضوابط.

وأوضحت أن أزمة مصر مؤسسية، مضيفة أنه «نعاني من ضعف المؤسسات وعلاج هذا القصور سيضمن لنا بيئة عمل جيدة».

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وأشارت إلى أن مصر تحتل مراكز متراجعة في سيادة القانون طبقا للمؤشرات العالمية، وأن ترتيب مصر المتأخر في مؤشرات الفساد وفعالية الحكومة التي لا تفي بالعقد الاجتماعي يُصعب تحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادي في وسط بيئة ملئية بالفساد وحكومة ضعيفة.

ولفتت إلى أنه بالتوازي مع ذلك يجب على الحكومة ومجلس النواب الإسراع في إصدار تشريع لمنع التعامل النقدي بما يزيد عن مبلغ محدد من المال والاستعلام عن مصدر المبالغ النقدية عند الإيداع.

وأضافت أن الجهاز القومي للمدفوعات الذي يرأسه الرئيس يمكن أن يساهم في طرح كل الإجراءات اللازمة لتغيير شكل العملة والتصدي لأصحاب المصالح المقاوميين لهذه الفكرة التي هي من الأساس لمواجهة الفساد والفاسدين.