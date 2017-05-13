اليوم.. صدام ناري بين المصري وإنبي في ربع نهائي كأس مصر

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يحتضن استاد الجيش بالسويس، مباراة الدور ربع نهائي بكأس مصر، بين فريقي المصري البورسعيدي وإنبي، في تمام الساعة الـ9.15 مساءً.

واختارت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، تحت إشراف عصام عبد الفتاح، الحكم نادر قمر، لإدارة المباراة ويعاونه رضا جبر وهشام إبراهيم والحكم الرابع محمد الشرقاوي.

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وكان قد صعد المصري بقيادة مديره الفني حسام حسن، إلى دور الربع نهائي، بعد تغلبه في دوري الـ16 على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين عن طريق (محمد الشامي - أحمد شكري)، التي أُقيمت بستاد حرس الحدود (المكس).

في المقابل صعد إنبي بعد أن تغلب الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة عن طريق ( محمد حمدي ذكي - محمود قاعود - لاما كولين )،التي أُقيمت باستاد السويس الجديد.