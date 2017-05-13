جابر نصار من المنيا: تحويل استراحة "طه حسين" بتونة الجبل لمتحف (صور)

المنيا ــ ريمون الراوي:

أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن استراحة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، الكائنة بتونة الجبل، ستتحول قريبًا لمتحف ومقصد لجميع السائحين من دول العالم، وذلك بالتعاون مع محافظة المنيا، وجامعة المنيا، ووزارة الآثار.

جاء ذلك في كلمته، منذ قليل، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الكشف الأثري بمنطقة تونة الجبل الأثرية.

ولفت نصار إلى جهود كلية العلوم جامعة القاهرة بكافة قيادتها، لتعاونها للمرة الأولى مع كلية الآثار في هذا الكشف طيلة مدة الحفر، "شهرين"، ما وفّر مبالغ نقدية.

وأعلن نصار في نهاية كلمته صرف مكافأة الذين عملوا ببعثة جامعة القاهرة، ووعد بصرفها قبل حلول شهر رمضان.