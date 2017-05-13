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"دعم مصر": كشف حساب لحكومة شريف إسماعيل نهاية يونيو المقبل

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"دعم مصر": كشف حساب لحكومة شريف إسماعيل نهاية يونيو المقبل "دعم مصر": كشف حساب لحكومة شريف إسماعيل نهاية يونيو المقبل

مصراوي Masrawy

المهندس شريف إسماعيل

كتب- محمد عمارة:

كشف المهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس ائتلاف دعم بمجلس النواب، أن الائتلاف والبرلمان، لديهما عددا من الإجراءات لمحاسبة حكومة المهندس شريف إسماعيل، في نهاية العام المالي الحالي بنهاية يونيو المقبل.

وأضاف السويدي لمصراوي، السبت، أن الائتلاف يستعد لعقد اجتماع خلال الأيام المقبلة، لوضع تلك الإجراءات من أجل تقييم عمل .

وكان الائتلاف قد أصدر بيانا قبل التعديل الوزاري الأخير في شهر فبراير الماضي، قال فيه: "الائتلاف يضم صوته إلى صوت الشارع مطالبًا بتغيير جوهرى، وإن تأخر بعض الوقت إلا أن هذا التأخير سيكون مبررًا عندما نجد حكومة ذات كفاءة وفاعلية تحظى بثقة الشارع والبرلمان".

وأضاف البيان: "لاحظنا ما يدور فى الشارع المصرى من تراجع مستوى الأداء الحكومى؛ فيما يتعلق بالمستوى الخدمى والمعيشى للمواطنين، الأمر الذى يضع الجميع أمام واجب بذل أكبر جهد ممكن لاختيار أفضل الأشخاص لتطبيق أكثر سياسات تلائم الوضع الاقتصادي الحالي".

وكان الرئيس عبدالفتاح ، قد كشف خلال ثاني أيام مؤتمر الشباب المنعقد في الإسماعيلية، عن 3 أزمات مع حكومة المهندس شريف إسماعيل، الأولى أن المؤسسات الحكومية لا تعمل بالجهد المطلوب لتحقيق التنمية، والثانية عدم تنفيذ مشروع المليون ونصف فدان، فضلا عن عدم إيجاد حلول لمشكلة النمو السكاني.

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مصراوي Masrawy

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