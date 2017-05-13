بالصور..وزير الصحة يعلن بدء التشغيل التجريبي لمعمل التشريح "الأكبر في الشرق الأوسط"

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، بدء التشغيل التجريبي لمعمل التشريح للتدريب على المهارات الجراحية بالمركز القومي للتدريب بالعباسية اليوم السبت.

وحضر التشغيل التجريبي رئيس جامعة عين شمس، وعميد كلية طب الأزهر بنين، وعميد كلية طب الأزهر بنات، ورئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، ورؤساء جمعيات علمية.

وقال الدكتور أسامة الشاذلي، مدير المعهد القومي للتدريب، إنه يتم اليوم بدء التشغيل التجريبي، للمعمل التشريحى، للتدريب على المهارات الجراحية، وهي نوعية من المعامل التي يتم تدريب الأطباء فيها بتقنية متطورة على عينات تشريحية تشبه الوضع الحقيقى الذي يتم في العمليات، مثل منظار الركبة، والعينة تشريحية.

وأضاف الشاذلي في تصريحات لمصراوي، أن ما يميز هذا المعمل أنه هو الأكبر من حيث عدد المحطات والتي بلغ عددها ١٢ محطة، والأحدث على صعيد الأجهزة، ولا يوجد ما يماثله فى الدول العربية سوى في معمل جامعة الشارقة، والذي يضم ٩ محطات فقط، يمكن استخدام هذا فى جراحات المفاصل، جراحات دقيقة، وجراحات الأنف والأذن والحنجرة، وجراحات المنظار، وجراحات القلب، وطب النساء.

وأوضح مدير المعهد، أن المعمل يسع لـ ٤٨ متدرب، وأنه يقدم خدماته لأطباء وزارة الصحة والجامعات والجمعيات العلمية.

وأكمل: "جميع أنواع الجراحات المختلفة يمكن تنفيذها في هذا المعمل، وميزة هذا المكان أنه لم يكن موجودا من قبل وكان الأطباء يحصلون على هذه الكورسات في الخارج ووجودها في مصر يتيح فرصة للتدريب".