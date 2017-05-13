مقتل امرأتين وإصابة رجلين في انفجار في كابول

كابول (د ب أ)

ذكر مسؤول أن امرأتين لقيتا حتفهما وأصيب رجلان، نتيجة انفجار قنبلة مغناطيسية في العاصمة الافغانية كابول اليوم السبت، طبقا لما ذكرته وكالة "باجوك" الافغانية للأنباء اليوم.

وقال البريجادير جنرال، محمد سالم الماز، رئيس فرع مكافحة الجريمة بمنطقة "أسماي" في كابول إن الانفجار وقع حوالي الساعة السابعة و20 دقيقة صباحا.

وأضاف أن امرأتين لقيتا حتفهما وأصيب رجلان في الانفجار.

وتابع أن الضحايا من عمال إدارة إمداد المياه.

ونقل المصابان إلى المستشفى وتردد أن حالتهما مستقرة.

وقالت الشرطة إنه تم ربط القنبلة المغناطيسية بإحدى سيارات إدارة إمداد المياه.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.