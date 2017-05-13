نادال ودجوكوفيتش «وجها لوجه» للمرة الـ50 في نصف نهائي مدريد

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يصطدم رافائيل نادال، اليوم السبت، بنظيره نوفاك دجوكوفيتش، في نصف نهائي بطولة مدريد للأساتذة، حيث سيكون عشاق التنس على موعد مع المباراة رقم 50 بينهما ويتفوق الصربي في المواجهات المباشرة 26- 23 على الإسباني.

ويبحث نوفاك دجوكوفيتش، عن استعادة بريقه المفقود في 2017، حيث لم يصل الصربي إلى نصف نهائي أي بطولة هذا العام من إحرازه لقب الدوحة في شهر يناير الماضي وهو اللقب رقم 67 في مسيرته الاحترافية، بينما يقدم نادال مستويات مميزة للغاية هذا العام بإحراز لقبي مونتي كارلو وبرشلونة على الملاعب الترابية ويهدف إلى التتويج باللقب رقم 52 على الملاعب الترابية في تاريخه من خلال بطولة مدريد.

كما وصل نادال إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وخسر أمام روجير فيدرير في 5 مجموعات إلى جانب وصوله إلى نهائي ميامي للأساتذة وخسارته أمام اللاعب السويسري أيضا بمجموعتين دون رد.

شاهد أيضا

ومنذ تتويج نادتال بلقب رولان جاروس في عام 2014 على حساب دجوكوفيتش، لم يفز الإسباني بأي مباراة أو أي مجموعة في آخر 7 مباريات جمعته باللاعب الصربي، كما يمتلك دجوكوفيتش أفضلية كبيرة على نادال في بطولات الأساتذة من خلال الفوز في 16 مباراة وخسارة 9 فقط.

يذكر أن نادال توج باللقب 4 مرات من قبل أعوام 2005 و2010 و2013 و2014، بيما أحرز دجوكوفيتش االقب في مناسبتين عامي 2011 و2016، وتواجه الثنائي في نصف نهائي البطولة من قبل في عام 2009 في مباراة تاريخية انتهت بفوز الإسباني بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.