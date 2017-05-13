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لايبزيج يسعى للثأر من بايرن ميونخ في قمة «البوندسليجا»

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لايبزيج يسعى للثأر من بايرن ميونخ في قمة «البوندسليجا» لايبزيج يسعى للثأر من بايرن ميونخ في قمة «البوندسليجا»

التحرير

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تتجه الأنظار إلى ملعب ريد بول آرينا، الذي سيكون مسرحًا لقمة لايبزيج الوصيف وبايرن ميونيخ المتوج بلقبه الخامس على التوالي، اليوم السبت في تمام الساعة الـ3.30 عصرًا، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري الألماني (بوندسليجا).

ويسعى لايبزيج مفاجأة الموسم، إلى رد الاعتبار لخسارته المذلة أمام الفريق البافاري 0-3 ذهاباً في ميونيخ، في المرحلة السادسة عشرة وانفرد بالصدارة بعدما كان الفريقان متعادلين بالنقاط ويفصل بينهما فارق الأهداف.

ويعول لايبزيج على معنويات لاعبيه العالية عقب حجزهم بطاقة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخهم، ولم يمض على تأسيس لايبزيج أكثر من سبعة أعوام (2009)، الا أن مسيرته كانت منذ ذلك الحين ثابتة، وارتقى خلالها من الدرجة الرابعة إلى الأولى وأصبح منافساً جدياً على بطولتها في موسمه الأول فيها.

في المقابل، يهيمن النادي البافاري الذي تأسس قبل أكثر من قرن، على كرة القدم الألمانية، إذ يحمل لقب بطولة الدوري في المواسم الخمسة الأخيرة، والرقم القياسي في عدد الألقاب (27)، وأضاف إليها 18 لقبًا في الكأس المحلية، وخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي مباريات اليوم في البوندسليجا المقامة جميعها في تمام الساعة الـ3.30 :

- فيردر بريمن × هوفنهايم

- فرايبورج × إنجولشتات

شاهد أيضا

- باير ليفركوزن × كولن

- شالكه × هامبورج

- فولفسبورج × بوروسيا مونشنجلادباخ

- ماينز × آينتراخت فرانكفورت

- أوجسبورج × بوروسيا دورتموند

- دارم شتات × هيرتا برلين

- لايبزيج × بايرن ميونيخ

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التحرير

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