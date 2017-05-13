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مصرع خمسة مسلحين اسلاميين برصاص الجيش الجزائري

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مصرع خمسة مسلحين اسلاميين برصاص الجيش الجزائري مصرع خمسة مسلحين اسلاميين برصاص الجيش الجزائري

مصراوي Masrawy

الجيش الجزائري

الجزائر العاصمة (أ ف ب)

اعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الجمعة ان قوات الجيش تمكنت من القضاء على خمسة مسلحين اسلاميين في عين الدفلى التي تقع على بعد 150 كلم جنوب غرب العاصمة الجزائر، بحسب بيان بثه التلفزيون العام.

واوضح البيان انه "في اطار مكافحة الارهاب قضت مفرزة للجيش الشعبي الوطني على خمسة ارهابيين واسترجعت خمسة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف بمنطقة العبادية بولاية عين الدفلى".

وذكر البيان ان الجيش يواصل عملية عسكرية في هذه المنطقة الجبلية التي تشهد نشاطا لعناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، الذي سبق ان تبنى قتل 11 جنديا في صيف 2015.

واشار البيان الى ان هذه العملية "تاتي بعد يومين من القضاء على إرهابي خطير بالميلية، ولاية جيجل (شرق) لتؤكد جهود قوات الجيش في تعقب والبحث عن بقايا الفلول الارهابية والقضاء على المجرمين عبر كافة ربوع الوطن".

وذكرت مجلة "الجيش" التي تصدرها وزارة الدفاع في عدد مايو ان "افراد الجيش الوطني الشعبي تمكنوا خلال شهر ابريل (نيسان) من القضاء على سبعة ارهابيين وتوقيف 16 آخرين".

وتصف السلطات الجزائرية ب "الارهابي" كل مسلح اسلامي.

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