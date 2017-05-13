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محافظ سوهاج: استمرار مبادرة "الحياة ألوان" لتجميل أكشاك الكهرباء

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مبادرة الحياة ألوان بسوهاج (14)مبادرة الحياة ألوان بسوهاج (14)

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سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم السبت، عن استمرار مبادرة، "الحياة ألوان"، التي أطلقت منذ بداية مايو الحالي بحي شرق سوهاج لإضفاء لمسات فنية مبهجة على "أكشاك الكهرباء"، وتتناسب مع النسق المعماري المحيط بالمكان لتحمل رسالة توعية بأهمية النظافة وتعميق ثقافة الجمال لدى المواطنين.

وأضاف عبد المنعم أنه فور نجاح المبادرة بحي شرق سوهاج سيجري تعميمها بجميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا على دعمه وترحيبه لمقترحات المواطنين والمشاركات الفنية من الموهوبين من أبناء المحافظة.

من جانبه قال صلاح المازني، رئيس حي شرق سوهاج: "إن المبادرة واصلت عملها بتجميل جداريات المسرح الروماني وأكشاك الكهرباء بشوارع التحرير، وأمام المنطقة الأزهرية ومديرية الزراعة وشارع سعد زغلول".

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