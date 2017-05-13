مصر ترفض اقتراحًا يقضي بوجود أمنيين روس بشكل دائم في المطارات

موسكو- (د ب أ):

قال مصدر في وزارة الطيران المدني، السبت، إن مصر رفضت اقتراحا يقضي بتواجد وفد أمني روسي في المطارات المصرية التي تستقبل الطيران الروسي.

وأضاف المصدر- الذي لم يتم تسميته، في تصريحات لوكالة سبوتنيك- "خلال المشاورات حول اتفاق سلامة الطيران بين البلدين اقترحت روسيا وجود وفد أمني بصفة مستمرة في المطارات المصرية التي تستقبل الطيران الروسي لكن الاقتراح لم يلق قبولاً، خاصة أنّ مصر تقوم بتنفيذ كافة الإجراءات الأمنية داخل المطارات ومن وقت دخولها المجال الجوي المصري حتى إقلاعها في رحلة العودة".

وتابع المصدر: "مسألة وجود عناصر أمن من دولة أجنبية وبصفة دائمة في المطارات يمس سيادة الدولة واعتقد أنّ هذا أمر لن يقبله أي مواطن مصري. ويمكن البحث عن بدائل أخرى تحقق المنفعة والأهداف المرجوة وهو تأمين الركاب والطيران"، لافتاً إلى أن باب المشاورات ما زال مفتوحا ولم يغلق وهناك رغبة في عودة حركة الطيران بين البلدين والمساهمة في تنمية علاقات التعاون الثنائي في كافة المجالات".

وتابع المصدر: "سوف يتم بحث توقيت دعوة الوفد الروسي للإطلاع على الإجراءات التي تمت في كافة المطارات"، موضحاً: "كانت هناك مطالب من لجان المتابعة والتفتيش الروسية التي زارت مصر تتعلق بالتأمين ويجري استكمال تلك الإجراءات ولم يتبق سوى استكمال اختيار وتدريب الكوادر في مبنى الركاب رقم ٢ بالقاهرة بينما اكتملت الإجراءات في شرم الشيخ والغردقة".

يذكر أن روسيا قد اوقفت رحلاتها الجوية إلى مصر عقب تحطم طائرة روسية في شبه جزيرة سيناء بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ في أكتوبر عام، 2015 ما أسفر عن مقتل كل ركابها وافراد الطاقم البالغ عددهم 224 شخصا.