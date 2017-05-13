بالصور- تعرفي على "البلوزة الملفوفة" موضة صيف 2017

(د ب أ) -

أوردت مجلة "إيلي" أن البلوزة الملفوفة تتربع على عرش الموضة في صيف 2017 لتغازل قوام المرأة وتمنحها إطلالة مفعمة بالرقة والأنوثة.

وأوضحت المجلة في موقعها الإلكتروني أن البلوزة الملفوفة تأتي بقصّة قصيرة، وتخطف الأنظار إليها بأكمامها البالونية، كما أنها تزدان بفيونكة على الجانب أو تتألق بالتقليمات، لاسيما تقليمات الأحمر والأبيض، أو تزهو باللون الوردي الرائج هذا الموسم.

ويمكن تنسيق البلوزة الملفوفة مع سروال جينز أو شورت جينز، كما أن تنسيقها مع تنورة متطايرة من نفس العائلة اللونية يمنح المرأة إطلالة صيفية ساحرة.