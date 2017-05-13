بالصور- محافظ القاهرة يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية

كتبت- تدى الخولي:

تفقد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، مدرسة قصر الدوبارة للوقوف علي سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة والتي بدأت صباح اليوم بامتحان اللغة العربية وتستمر حتي يوم الخميس 18/5/2017 بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

وأكد عبدالحميد- أن عدد الطلاب بالقاهرة الذين يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية حوالي 121 ألف و500 طالب وطالبة موزعين على 671 لجنة بالإضافة إلي لجنة مستشفي 57357 والتي تضم 25 طالب وطالبة، وأن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنهت استعدادها مبكرا لاستقبال موسم الامتحانات بحسن اختيار المدارس والفصول لأداء الامتحانات واستكمالها بكل ما يلزم لتوفير المناخ المناسب للطلاب.

هذا فضلا عن التنسيق مع كافة الجهات المعنية والمديريات الأخرى من الأمن والصحة وشركات الكهرباء لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة داخل اللجان مع التنسيق مع رؤساء الأحياء كل في نطاقه لعدم السماح بوجود أي إشغالات أو إزعاج بمحيط المدارس.

وأكدت فاطمة خضر، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بأن امتحان اللغة العربية في مستوي الطالب المتوسط ولم تتلق غرفة العمليات المركزية بالمديرية أي شكوى وان كافة الامتحانات من داخل المنهج الدراسي والكتاب المدرسي كما حدث بامتحانات الشهادة الابتدائية بالكامل والجاري تصحيحها والانتهاء منها لاعتمادها خلال الأسبوع القادم.

رافق المحافظ في جولته فاطمة خضر مدير مديرية التربية والتعليم واللواء إبراهيم عبد الهادي رئيس حي بولاق أبو العلا وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.