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وزير الآثار يصل المنيا للإعلان عن اكتشاف جديد

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وزير الآثار يصل المنيا للإعلان عن اكتشاف جديد وزير الآثار يصل المنيا للإعلان عن اكتشاف جديد

التحرير

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وصل الدكتور خالد العناني وزير الآثار، صباح اليوم، محافظة المنيا، لعقد مؤتمر صحفي كبير، للإعلان عن كشف آثري جديد، بمنطقة تونا الجبل بمركز ملوي.

كما وصل سفراء دول صربيا والبرازيل والمجر وبلجيكا، للمشاركة فى المؤتمر، وكذلك الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة.

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وقال فرج عبد العزيز مدير مكتب تنشيط السياحة بالمنطقة، إن وزير الآثار، سيعلن في مؤتمر عالمي، بحضور سفراء الدول الأجنبية، أهمية الكشف الآثري.

وأضح، عبد العزيز، أن بعثة من جامعة القاهره تعمل في استكمال حفائر منطقة تونا الجبل التي بدأت منذ عام 1931 بقيادة الآثري الكبير الدكتور سامي جبره.

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التحرير

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