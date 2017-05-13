أخبار عاجلة

أهالي "فوه" بكفر الشيخ يترقبون وصول جثمان شهيد العريش -
القاهرة أبو ظبي: بطولة عام الخير في شهر الخير لصالح مستشفى مجدي يعقوب -
مساء dmc - حلقة السبت 13-5-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع الشيخ خالد الجندي" -
القاهرة أبوظبي: فقرة الأفضل مع الخطيب - السبت 13 مايو 2017 -
القاهرة أبو ظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 13 مايو 2017 -
القاهرة أبو ظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ نور الشربيني بطلة العالم في الإسكواش؟ -
وزير النقل يفاجئ مسؤولي محطة قطارات الأقصر بجولة تفقدية -
وزير المالية: هذه حقيقة تغيير شكل العملة ورفع الدعم عن المحروقات -
حسب الله: اختيار مجلس الدولة لمرشح واحد لا يُعد صداما مع البرلمان -
«صحة القليوبية» ترفع حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة أمراض الصيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الهجوم الإلكتروني العالمي يصيب السكك الحديدية الألمانية

Google+ Print
الهجوم الإلكتروني العالمي يصيب السكك الحديدية الألمانية الهجوم الإلكتروني العالمي يصيب السكك الحديدية الألمانية

مصراوي Masrawy

السكك الحديدية الألمانية

برلين (د ب أ)

أصاب الهجوم الإلكتروني واسع النطاق، الذي ضرب عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في عشرات البلدان أمس الجمعة، تقنيات الرقابة عبر الفيديو لدى شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان)، حسبما أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم السبت.

تجدر الإشارة إلى أن السكك الحديدية الألمانية تتيح هذه التقنية لأفراد الشرطة الاتحادية في إطار الإجراءات الأمنية المتبعة داخل السكك الحديدية.

وبحسب بيانات المتحدث، لم تتضرر شبكات الكمبيوتر الخاصة بالشرطة الاتحادية من الهجوم.

واستبعد المتحدث أيضا في الوقت الحالي تضرر شبكات الكمبيوتر الخاصة بالحكومة الاتحادية وسلطات اتحادية أخرى بالهجوم.

وضرب الهجوم الفيروسى شبكات الكمبيوتر للشركات والبلديات في عشرات البلدان أمس باستخدام فيروس من برامج الفدية "رانسوم وير"، والذي يمنع الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر ومن ثم يطلب مالا لإعادة تشغيل النظام.

وكانت هناك تقارير عن وقوع أكثر من 75 ألف هجوم أمس الجمعة في 99 دولة.

وكانت روسيا وأوكرانيا وتايوان هي الأكثر تضررا، وذلك وفقا لما ذكرته شركة الأمن الإلكتروني "أفاست".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أهالي "فوه" بكفر الشيخ يترقبون وصول جثمان شهيد العريش

أهالي "فوه" بكفر الشيخ يترقبون وصول جثمان شهيد العريش

إخلاء مطار ليدز في مدينة راتفورد البريطانية لأسباب أمنية

إخلاء مطار ليدز في مدينة راتفورد البريطانية لأسباب أمنية

وزير الأوقاف: لن نسمح بشق الصف الوطني وإحداث فتنة

وزير الأوقاف: لن نسمح بشق الصف الوطني وإحداث فتنة

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة