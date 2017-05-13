الهجوم الإلكتروني العالمي يصيب السكك الحديدية الألمانية

برلين (د ب أ)

أصاب الهجوم الإلكتروني واسع النطاق، الذي ضرب عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في عشرات البلدان أمس الجمعة، تقنيات الرقابة عبر الفيديو لدى شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان)، حسبما أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم السبت.

تجدر الإشارة إلى أن السكك الحديدية الألمانية تتيح هذه التقنية لأفراد الشرطة الاتحادية في إطار الإجراءات الأمنية المتبعة داخل السكك الحديدية.

وبحسب بيانات المتحدث، لم تتضرر شبكات الكمبيوتر الخاصة بالشرطة الاتحادية من الهجوم.

واستبعد المتحدث أيضا في الوقت الحالي تضرر شبكات الكمبيوتر الخاصة بالحكومة الاتحادية وسلطات اتحادية أخرى بالهجوم.

وضرب الهجوم الفيروسى شبكات الكمبيوتر للشركات والبلديات في عشرات البلدان أمس باستخدام فيروس من برامج الفدية "رانسوم وير"، والذي يمنع الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر ومن ثم يطلب مالا لإعادة تشغيل النظام.

وكانت هناك تقارير عن وقوع أكثر من 75 ألف هجوم أمس الجمعة في 99 دولة.

وكانت روسيا وأوكرانيا وتايوان هي الأكثر تضررا، وذلك وفقا لما ذكرته شركة الأمن الإلكتروني "أفاست".