650 مليون جنيه لتحسين البنية التحتية بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، تخصيص 650 مليون جنيه، لتنفيذ مشروعات تحسين البنية التحتية والخدمات بمراكز المحافظة للعام المالي 2017/2018م.

وأضاف أنه تم تحديد 28 مشروعا لبدء تنفيذها بتكلفة 330 مليون جنيه من المشروعات الجاري تنفيذها لعام 2016/ 2017م، والتي تشمل استكمال مشروعات الصرف الصحي المتوقفة، ومحطتي مياه شرب، ورصف طرق المناطق الصناعية، ومداخل قرى طما، و4 مشروعات تغطية ترع، وتطوير مستشفى الحميات ببني حميل بالبلينا، ومركز الطب البيطري بأخميم، واستكمال متحف آثار سوهاج، وتطوير المنطقتين الأثريتين بالحواويش وأتريبس بالشيخ حمد، وإنشاء وحدة مرور بتل الزوكي بطما، وتوسعة مدخل مدينة طهطا، وتطوير مصانع أخميم الإنتاجية ومصنع السماد العضوي بسوهاج.